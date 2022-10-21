Приднестровье начало останавливать работу предприятий из-за дефицита газа

Министр экономики Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник заявил, что в стране остановлена работа двух предприятий из-за дефицита газа.

Речь идет о Молдавском металлургическом заводе (ММЗ), а также Рыбницком цементном заводе (РЦК). Министр не исключает возможной приостановки в работе и других Приднестровских предприятий, так как ситуация с наличием газа в стране не улучшается.

Сергей Оболоник отметил, что в бытовом секторе Приднестровья стали потреблять больше газа, что вынудило усиливать меры сокращения затрат на топливо на некоторых производственных предприятиях. При этом работа ММЗ была приостановлена только вчера, а РЦК — несколько дней назад.

Несмотря на тотальную экономию «голубого топлива» в Приднестровье, дефицит газа до конца октября 2022 года составит не менее 15 миллионов кубометров. Покрыть дефицит в настоящее время не представляется возможным.

Оболоник напомнил, что в начале октября 2022 года глава российско-молдавской газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил о выплате задолженности предприятия «Тираспольтрансгаз» более пяти миллионов долларов «Газпрому», однако поставки так и не были восстановлены в полном объеме.