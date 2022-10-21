Лукашенко: Беларусь не намерена закрывать границы от ближайших соседей

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что страна не намерена закрывать государственные границы от ближайших соседей, однако будет обеспечить свою безопасность, как считает необходимым.

Ранее Лукашенко рассказал, что правительство Беларуси считает «нежелательным сценарий», при котором белорусские Вооруженные силы оказались бы на территории Украины. Кроме того, в белорусском оборонном ведомстве неоднократно заявляли, что не намерены участвовать в конфликте.

Лукашенко также высказался против появления белорусского вооружения на территории Украины. Он отметил, что в той стране находятся свои люди, а техника может «вызвать показуху».

При этом глава белорусского государства подчеркивал, что это не отменяет готовности Беларуси обеспечивать собственную безопасность. В том числе, путем разработки нового вооружения. Он напомнил, что в Беларуси разрабатываются собственные беспилотные летательные аппараты.