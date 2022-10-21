Начало продаж биографической книги о Лиз Трасс перенесли, авторы переписывают концовку
2022-10-21
23:57
Срок выхода биографии премьер-министра Великобритании Лиз Трасс перенесли в связи с ее недавним заявлением об отставке.
Теперь авторам биографии придется переписать концовку. Книга называется Out of the Blue – «Как гром среди ясного неба».
Биографию Трасс пишут журналисты Джеймс Хил и Гарри Коул. Они начали работу над произведением, когда Трасс занимала свой пост меньше недели.
Начать продажи книги планировалось в конце октября. Но новой информации, ее начнут продавать с 8 октября.
Опубликовано: Светлана Репина
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