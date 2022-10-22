Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России

По просьбе России Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по Украине.

В субботу днем РИА Новости сообщили, что председательствующий в СБ ООН Габон по настоянию России не допустил представителей Литвы и Румынии к участию в заседании Совбеза по Украине по причине того, что участвовало и так много представителей ЕС.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания выразил недоумение в связи с таким количеством выступающих учитывая, что встреча проходила в формате брифинга, а не дебатов и попросил председателя СБ впредь более аккуратно относиться к составлению списка выступающих на заседаниях ООН по украинскому вопросу.

Позднее пресс-служба министерства иностранных дел Литвы сообщила, что постпред страны при ООН Ритис Паулаускас выразил протест Габону за то, что Вильнюсу не дали возможности выступить от имени стран Балтии и Чехии.