TMZ: последнее письмо Джона Леннона продали на аукционе за $64 тысячи

В ходе торгов на аукционе удалось продать последние письмо бывшего участника группы The Beatles Джона Леннона.

23 октября аукционное агентство Gotta Have Rock and Roll сообщило, что смогло продать последнее письмо экс-участника музыкального коллектива The Beatles Джона Леннона за 63 750 долларов.

Изначально в Gotta Have Rock and Roll ожидали, что письмо Леннона будет продано за сумму от тридцати до пятидесяти тысяч долларов, однако в последний день аукциона количество его участников увеличилось, что подняло стоимость лота.

Характерно, что последнее письмо Джона Леннона было отправлено его личному бухгалтеру незадолго до смерти артиста и содержит в себе его личную подпись.