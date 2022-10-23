Sky News: Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост главы правительства и Консервативной партии страны. По сообщению телеканала Риши Сунак, его поддержало 124 депутатов.

После сообщения премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о своем уходе с поста главы правительства, Консервативная партия не испытала большого шока, так как премьер не смогла выполнить ни одного своего предвыборного обещания.

Кроме того, все действия Трасс были только формально направлены на поддержку экономики и подданных Великобритании, в том числе и бизнеса. Фактически, ее проекты по сокращению налогов и прочему ввели страну в экономическую панику и вызвали резкий обвал фунта стерлинга по отношению к другим мировым валютам.

Ранее сообщалось, что на пост премьер-министра Великобритании снова претендует Борис Джонсон, который возглавлял правительство страны до прихода к власти Лиз Трасс. Кандидатуру Джонсона поддержали 100 депутатов Консервативной партии.

Сегодня стало известно, что экс-глава британского Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании и получил поддержку 124 депутатов. При этом Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в этот раз не будет выдвигать свою кандидатуру.