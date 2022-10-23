В Минобороны Беларуси сообщили о продолжении прибытия российских военнослужащих

Оборонное ведомство Беларуси сообщило, что российские военнослужащие продолжают прибывать на территорию страны для создания региональной группировки войск.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Юрий Швыткин заявил, что создание российско-белоруской региональной группировки войск необходимо для защиты границы Союзного государства.

Швыткин отметил, что со стороны Беларуси и России будет привлечено примерно одинаковое количество военнослужащих. При этом место постоянной дислокации на территории Беларуси будет определять принимающая стороны.

Примечательно, что известно только общее количество военнослужащих из России, которое примет белорусская армия. О количестве техники и другом оснащении региональной группировки войск ничего не сообщается. Скорее всего эти данные засекречены.

Решение о создании региональной группировки войск, которая будет дислоцироваться на территории Беларуси, было принято 10 октября 2022 года белорусским лидером Александром Лукашенко. По словам президента, такое решение было принято из-за обострения ситуации за границей.