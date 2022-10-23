Макрон объявил, что достижение мира на Украине дело самих украинцев

Прибывший в воскресенье, 23 октября, в Рим глава французского государства выступил перед сотнями политических и религиозных деятелей на открытии саммита за мир организованного общиной Сант-Эгидио.

«Мир на Украине будет возможен, когда это решат украинцы», — заявил в воскресенье, 23 октября, Эммануэль Макрон: «Давайте не позволим, чтобы мир сегодня каким-то образом был захвачен российской властью»

Эммануэль Макрон также оправдал западную поддержку Киева, «чтобы в какой-то момент украинский народ мог выбрать мир на тех условиях, которые его устроят».

«Мир будет строиться с другим, который является сегодняшним врагом, за одним столом», - сказал французский лидер.

Глава французского государства прибыл в Рим в воскресенье днем, где в понедельник утром он будет принят Папой Франциском во время частной аудиенции в Ватикане.