У ремонтантной малины есть 2 технологии выращивания

Первый позволяет получить два урожая, а второй – только один. Правда, есть мааааленький нюанс. Два урожая можно получить… на юге. Там эту малину выращивают по традиционной технологии, в двулетнем цикле.

То есть вырезают отплодоносившие двулетние побеги, а крепенькие однолетние укорачивают. Весной они бодро стартуют и плодоносят. А тем временем растут, развиваются побеги молоденькие, и к осени ягоды появляются уже на них.

Не успевают побеги, давшие ягоды, к зиме приготовиться и одревеснеть. Вот и вымерзают зимой. Их можно попытаться пригнуть (хотя они отчаянно сопротивляются и грозят «вот-щаз-сломаюсь»).

Если зима будет удачной, шансы на успешную перезимовку есть. Но… на мой взгляд тут слишком много «если».

Надёжнее растить ремонтантную малину в однолетней культуре. Ягодки в этом случае поспевают в конце августа-сентябре. А поздно осенью, после заморозков, побеги на 100% вырезать до основания.

И обязательно, непременно и старательно утеплять корни с почками возобновления (мульчировать деревянной сечкой, компостом, соломой и пр.). Компост лучше всего: для активного старта растению должно хватать и питания, и воды.

Преимущества такой малины: ягоды никогда не бывают червивыми (просто к этому времени года малинный жук уже «отстрелялся». А ещё посадки практически не болеют дидимеллёзом, о котором я писала тут

Недостатки: в августе-сентябре на охоту за сладкой ягодкой выходят осы. И придётся либо конкурировать с ними, либо снижать их численность различными способами.

Плюс при ранней осени часть урожая созреть не успевает. Так что полностью заменить обычную ремонтантная малина не сможет. А вот приятно разнообразить рацион – почему бы и нет?