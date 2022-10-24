Зависимость или развлечение: как алкоголь и наркотики губят людей творческих профессий

Существует устоявшийся стереотип о том, что большинство артистов и людей других творческих профессий наркоманы или алкоголики. Однако на самом деле, на эту картинку можно посмотреть с двух сторон.

Творческие профессии напрямую зависят от эмоций, в том числе и хорошего настроения, чтобы поделиться энергетикой с фанатами. Например, группа «Иванушки International» рассказывала, как на пике популярности давали более 250 концертов в год и, конечно, многие участники коллектива не выдерживали — начинали употреблять допинг, так сказать, для поднятия настроения.

Многих актеров сгубила пагубная привычка. Так, например, Михаил Ефремов отбывает наказание в местах лишения свободы за то, что пьяным сбил человека. Некоторые музыканты и люди других творческих профессий не доживают и до 30-40 лет от передозировок или сердечных приступов на фоне алкогольной зависимости.

Проблема состоит в том, что когда человек только приходит в творческую профессию, ему кажется, что измененное сознание под воздействием алкоголя или наркотиков — это «круто и весело». На деле дела обстоят иначе и мозг быстро привыкает работать только под допингом. Фильм «99 франков» хорошо описывает подобную ситуацию.

Тем не менее, стереотип об алкоголиках и наркоманах в творческих профессиях остается только стереотипом. Так, замечательный актер Энтони Хопкинс не употребляет алкоголь более 45 лет! Кстати, второй не менее известный актер Колин Фаррелл не употребляет вещества, изменяющие его создание (в том числе и алкоголь) с 2004 года. И таких людей достаточно, чтобы было с кого брать пример!