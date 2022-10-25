Соцсети предлагают Папе Франциску сдать книгу, подаренную Макроном, в библиотеку во Львове

Как оказалось, Макрон во время аудиенции в Ватикане преподнес Папе Франциску первое французское издание монографии Иммануила Канта «Проект вечного мира».

Первыми забили тревогу польские знатоки и коллекционеры библиофилы. Библиотечный штамп на книге - «Академический читальный зал во Львове».

Диссертация Канта «Проект вечного мира» изданная 1796 году на первой странице содержала именно такой гриф на польском языке, который читается в транскрипции, как «Читальня академична во Львове».

«Не будет ли любезен пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши взглянуть на то, что здесь происходит? Я думаю, что это должен увидеть и министр культуры и национального наследия Пётр Глинский», — отметил один из интернет-пользователей.

Лукаш Ясина смог быстро дать ответ: «Мы уже знаем это дело».

Ясно одно, что книгу нужно сдать в библиотеку, вернее всего во Львовскую научную библиотеку имени В. Стефаника, здание которой в конце 17 века строилось как монастырь кармелиток с костелом.