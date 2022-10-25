Российские знаменитости, которые не скрывали знакомство с криминальными авторитетами

В поздние советский период и начала независимости 1990-х годах криминалитет процветал практически во всех постсоветских странах. При этом артисты буквально не могли выступать без «крыши».

Именно поэтому многие российские артисты знались с криминальными авторитетами. В их числе Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Михаил Круг, Дмитрий Нагиев, Михаил Шуфутинский, Алла Пугачева и другие. Вора в законе Владислава Леонтьева (Вадика Белого) часто видели в компании Дмитрия Харатьяна, Александра Збруева и Олега Янковского — есть много совместных фото начала 1990-х годов.

Со звездой «Поля чудес» Леонидом Якубовичем, который знался человеком без особых принципов, в начале 1990-х годов также часто видели Радика Ходжабекяна (Хдо) — влиятельного сочинского авторитета. Впрочем, не только звезды знались с миром криминала, но и криминальный мир часто становился на путь артистизма.

Так, прежде, чем стать знаменитым продюсером и «подарить» российской сцене Диму Билана, Катю Лель, Влада Сташевского и даже группу «Кино», Юрий Айзеншпис отбыл в местах лишения свободы около 20 лет (в совокупности). Айзеншпис говорил, что не привел в шоу-бизнес криминальное прошлое и не намерен этого делать в будущем.

Вокруг Аллы Пугачевой всегда были богатые люди и криминальный мир России начала «девяностых» не исключение. Поговаривали о взаимоотношениях примадонны с Шабтаем Калмановичем. Кстати, он неоднократно предлагал Пугачевой руку и сердце. Некоторые считают, что она бы согласилась, если бы его не приговорили в 1987 году к 9 годам лишения свободы в Израиле.