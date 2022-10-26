Мышление нового типа: как человек попал под влияние социальных сетей

Идея создания социальных сетей появилась задолго до появления интернета — в 1960-х годах. В тот период времени философы Жиль Делёз вместе с Феликсом Гваттари разработали концепцию ризомы.

По мнению философов ризома — это своего рода грибница, в которой нет ни начала, ни центра, ни конца. То есть, концепция устроена так, что ее можно начать изучать не с начала, прийти к любому удобному моменту и повернуть в другое направление. С помощью модели ризомы Жиль Делёз с Феликсом Гваттари пытались описать все общественное устройство с усложненными социальными связями и передачей информации.

Сегодня идеи Жиль Делёза и Феликса Гваттари известны под социальными сетями, хотя, конечно, до их появления было еще много исследователей, который предлагали нечто подобное. Теперь есть не звания и ордена вместе с похвальными грамотами, а лайки и подписки на аккаунты в социальных сетях. При этом форма погружения в социальные сети приобрела очертания зависимости.

Виртуальный образ влияет на реальную жизнь — работодателей, приемных комиссий в вузах и прочих наблюдателей за вашими страничками в социальных сетях. Чем популярнее пользователей, тем больше у него шансов достигнуть успеха в любом деле. При этом реальные социальные навыки, способности ума и прочее здесь абсолютно не важны.

Социальные сети бесповоротно изменили культуру людей, при этом стали быстро абсолютно привычными. Они стали мышлением нового типа, на котором вырастают целые поколения. Следующим шагом исследователи называют полное погружение в виртуальную реальность (цифровой мир).