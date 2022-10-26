Косметологи рассказали, как избавиться от комедонов на лице
Независимо от того, насколько красивой внешностью наградила вас природа, эти маленькие чёрные точки способны стать настоящим проклятием любой женщины.
Почему возникают комедоны на лице и что с этим делать?
Кожа человека покрыта волосами — где-то они больше, а где-то меньше. Каждый волос имеет волосяной фолликул, в котором находиться корень. Достаточно часто в устье этого фолликула может скапливаться в большом количестве кожное сало, которое является натуральным маслом кожи.
Скапливаясь, сало смешивается с отмершими клетками эпидермиса, а также попадающей снаружи пылью. Вся эта смесь образует пробку, которая закрывает пору. Содержимое закупоренного канала со временем частично окисляется, и верхняя часть пробки темнеет — получается комедон (черная точка).
Возможные причины возникновения комедонов:
Неправильное очищение кожи лица.
Использование неправильно подобранных косметических препаратов.
Использование средств с истекшим сроком годности.
Гормональный сбой (высокий уровень тестостерона повышает активность сальных желез).
Генетическая предрасположенность.
Употребление лекарственных препаратов (редко).
Аллергическая реакция.
Климатические условия.
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.
В первую очередь не стоит пытаться самостоятельно выдавить закрытые комедоны. Даже если вы предварительно продезинфицируете руки или будете проводить процедуру в медицинских перчатках, есть риск занести инфекцию, а значит, ухудшить картину, «заработать» воспаление или, того хуже, обзавестись рубцами.
«Одна пациентка во время процедуры очистки кожи лица восхитилась моим инструментом. "Доктор, где можно купить такую ложечку для очистки пор?». Я честно ответила, что ей не стоит даже пробовать делать эти процедуры самостоятельно, потому что это приведет к тяжелым повреждениям кожи. Через месяц она пришла ко мне вся в струпьях и воспалениях, со словами: «Вы были правы». После чего со вздохом вернула мне косметологическую ложечку, которую украла у меня в тот визит».
Попрощаться с чёрными точками можно тремя способами:
Очищением.
Процедурами скраба и пилинга.
Использованием масок.
Выбирать косметику нужно с учетом индивидуальных особенностей, но к какому бы типу ни относилась ваша кожа, существует несколько важных табу. Во‑первых, не используйте лосьоны и тоники на основе спирта — эти средства помогут только пересушить лицо и добиться преждевременного старения.
Во-вторых, в состав косметических средств для борьбы с черными точками не должны входить так называемые комедоногенные вещества. Это ланолин, продукты переработки нефти и УФ-фильтры — внимательно изучайте состав на упаковке.
В-третьих, увлажняйте кожу исключительно легкими кремами. Вам также придется отказаться от применения косметики, которая закупоривает поры, — речь идет о тональных кремах, консилерах, хайлайтерах. Если вы не можете представить свой макияж без маскирующих средств, то постарайтесь ими не пользоваться хотя бы в жаркую погоду. Стоит лишь немного потерпеть, и вскоре тональный крем вам просто не понадобиться — для него не найдется работы!
Без самодеятельности:
Как избавиться от комедонов? Вы наверняка слышали о сильнодействующих лекарственных средствах для кожи. Запомните раз и навсегда, что их нельзя назначать себе самостоятельно! Подобные препараты может подобрать только врач-дерматолог, иначе вы рискуете обзавестись куда более серьезными и неприятными проблемами с кожей, чем черные точки.
Опубликовано: Ангелина Крент
«РИА Новости»: Киев уже создал «грязную бомбу» и взорвёт её над Чернобыльской АЭС
Папа Франциск заявил, что даже монахини смотрят порно, но «оттуда выходит дьявол»
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО
Эксперты рассказали, как избавиться от тёмных кругов под глазами
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО