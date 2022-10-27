Северная Ирландия готовится к досрочным выборам
Северная Ирландия, в разгаре политического тупика из-за своего статуса после Брексита, движется к досрочным выборам, после неудачной попытки посредничества британского министра.
Крис Хитон-Харрис, министр, ответственный за Северную Ирландию в британском правительстве, поговорил с различными сторонами, чтобы убедить их договориться о новом руководителе. Если соглашение не будет достигнуто к пятнице, Лондон будет вынужден на законных основаниях объявить досрочные выборы в британской провинции.
Юнионисты, приверженные принадлежности к Соединенному Королевству, с февраля отказываются участвовать в каком-либо правительстве. Они требуют отмены Североирландского протокола, заключенного между Лондоном и Брюсселем во время Brexit, который устанавливает особый таможенный статус для провинции, чтобы избежать возвращения границы с соседней Республикой Ирландия.
По их мнению, это подрывает целостность Соединенного Королевства, поскольку де-факто таможенная граница разделяет Северную Ирландию и Великобританию.
После телефонного интервью с Крисом Хитоном-Харрисом лидер юнионистской партии DUP Джеффри Дональдсон счел, что проблема протокола далека от разрешения. «Я не вижу, чем помогут досрочные выборы», — сказал он. «Но мы готовы идти в бой», — предупредил Дональдсон, добавив, что только что одобрил предвыборную пропаганду партии.
В мае последние местные выборы впервые за столетнюю историю территории привели к победе республиканцев Шинн Фейн, выступающих за воссоединение Ирландии, перед ДЮП.
Опубликовано: Тарас Медведев
Ксения Собчак шла пешком из Беларуси в Литву до погранпункта Видзы
Вашингтон обвиняет Москву в том, что она консультирует Иран, как подавить протесты
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на шиитский храм в Иране
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО