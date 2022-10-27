Северная Ирландия готовится к досрочным выборам

Северная Ирландия, в разгаре политического тупика из-за своего статуса после Брексита, движется к досрочным выборам, после неудачной попытки посредничества британского министра.

Крис Хитон-Харрис, министр, ответственный за Северную Ирландию в британском правительстве, поговорил с различными сторонами, чтобы убедить их договориться о новом руководителе. Если соглашение не будет достигнуто к пятнице, Лондон будет вынужден на законных основаниях объявить досрочные выборы в британской провинции.

Юнионисты, приверженные принадлежности к Соединенному Королевству, с февраля отказываются участвовать в каком-либо правительстве. Они требуют отмены Североирландского протокола, заключенного между Лондоном и Брюсселем во время Brexit, который устанавливает особый таможенный статус для провинции, чтобы избежать возвращения границы с соседней Республикой Ирландия.

По их мнению, это подрывает целостность Соединенного Королевства, поскольку де-факто таможенная граница разделяет Северную Ирландию и Великобританию.

После телефонного интервью с Крисом Хитоном-Харрисом лидер юнионистской партии DUP Джеффри Дональдсон счел, что проблема протокола далека от разрешения. «Я не вижу, чем помогут досрочные выборы», — сказал он. «Но мы готовы идти в бой», — предупредил Дональдсон, добавив, что только что одобрил предвыборную пропаганду партии.

В мае последние местные выборы впервые за столетнюю историю территории привели к победе республиканцев Шинн Фейн, выступающих за воссоединение Ирландии, перед ДЮП.