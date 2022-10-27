Захарова прокомментировала выезд Собчак из России в качестве израильской гражданки

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала выезд телеведущей из России. Она заявила, что понятия не имела, что «разоблачителька и борциня» окажется настолько лицемерна.

Захарова указала на то, что Собчак полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос про гражданство или ВНЖ в других странах, а сегодня от Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы стало известно, что телеведущая имеет гражданство Израиля.

Ранее глава ДГБ Литвы Дарюс Яунишкис сообщил, что телеведущая Ксения Собчак прошла литовскую границу со стороны Беларуси по паспорту гражданки Израиля. Он добавил, что процесс прошел без проблем, так как «нет какой-либо информации, что Собчак может угрожать национальным интересам».

Ксения Собчак выехала из России через Беларусь в Литву 26 октября 2022 года, сразу после обыска в ее доме в коттеджном поселке «Горки-8». Обыски были связаны с задержанием ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

32-летний Кирилл Суханов обвиняется в вымогательстве у должностного лица государственной корпорации «Ростех». Накануне стало известно, что Собчак перевели из статуса свидетеля в статус подогреваемой по делу.