Шольц: вопрос о репарациях Греции политически и юридически закрыт
2022-10-27 12:38
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вопрос о выплатах репараций Греции является политически и юридически закрытым.
27 октября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Афины дал интервью местной газете Та Неа, где рассказал об отношении правительства ФРГ к требованию Греции по вопросу военных репараций и компенсации за гибель и увечья людей во времена Первой и Второй мировых войн.
Шольц с уверенностью заявил, что Германия не намерена выплачивать никакие репарации, так как Берлин давно возместил нанесённый во времена двух мировых войн ущерб, тем самым юридически и политически закрыв данный вопрос.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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