Шольц: вопрос о репарациях Греции политически и юридически закрыт

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вопрос о выплатах репараций Греции является политически и юридически закрытым.

27 октября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Афины дал интервью местной газете Та Неа, где рассказал об отношении правительства ФРГ к требованию Греции по вопросу военных репараций и компенсации за гибель и увечья людей во времена Первой и Второй мировых войн.

Шольц с уверенностью заявил, что Германия не намерена выплачивать никакие репарации, так как Берлин давно возместил нанесённый во времена двух мировых войн ущерб, тем самым юридически и политически закрыв данный вопрос.