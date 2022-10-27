Минобороны КНР: поставки американского оружия Тайваню повышают риск конфликта в регионе

Официальный представитель китайского оборонного ведомства Тань Кэфэй заявил, что новые американские поставки оружия Тайваню серьезно повышают риск возникновения конфликта в регионе.

Тань Кэфэй подчеркнул, что деятельность США в Тайване может привести лишь к росту напряженности в регионе и столкновению в Тайваньском проливе, так как повышает риск конфликта и противостояния. Важно отметить, что Китай и неоднократно выступал против военного сотрудничества между Тайванем и США.

Ранее официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что администрация американского оборонного ведомства сосредоточена на сдерживании потенциальных военных действий КНР по отношению к Тайваню.

При этом Китай не разделяет позицию США, так как считает Тайвань своей провинцией. Остров отделился от политики материковой части в 1949 году, когда к власти в Китае пришли коммунисты.

В завершении XX съезда Коммунистической партии Китая 22 октября 2022 года было объявлено, что в противодействие независимости Тайваня будут внесены поправки. Они призваны претворить в жизнь концепцию «одна страна, две системы».