В МВД отменили постановление о привлечении Собчак как подозреваемой

В МВД сообщили, что Ксении Собчак по делу о вымогательстве сменили статус с подозреваемой на свидетеля.

В пятницу РИА Новости сообщили, что следователь МВД отменил постановление о привлечении журналистки Ксении Собчак в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве и теперь она обладает статусом свидетеля.

Сообщается, что Собчак являлась подозреваемой по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова, которого подозревают в вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

СМИ ранее сообщали, что 26 октября, в загородном доме Собчак прошли обыски, а позже журналистка покинула Россию, перейдя границу Беларуси и Литвы пешком.