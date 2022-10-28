В МВД отменили постановление о привлечении Собчак как подозреваемой
2022-10-28 21:49
В МВД сообщили, что Ксении Собчак по делу о вымогательстве сменили статус с подозреваемой на свидетеля.
В пятницу РИА Новости сообщили, что следователь МВД отменил постановление о привлечении журналистки Ксении Собчак в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве и теперь она обладает статусом свидетеля.
Сообщается, что Собчак являлась подозреваемой по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова, которого подозревают в вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
СМИ ранее сообщали, что 26 октября, в загородном доме Собчак прошли обыски, а позже журналистка покинула Россию, перейдя границу Беларуси и Литвы пешком.
Опубликовано: Елена Калиновская
Журналист «Россия Сегодня» Светлана Бабаева погибла в Крыму на учениях по стрельбе
Россия направила ноту протеста в МИД Швейцарии из-за нападения на церковь в Женеве
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Эксперты рассказали о признаках авитаминоза
Молдавия обвинила «Газпром» в несоблюдении условий контракта