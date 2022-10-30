МВД Белгорода ищет ритуальную службу, выбросившую цинковые гробы на свалку
2022-10-30 23:12
Полицейские разыскивают агентство, которые выбросило на помойку цинковые гробы в Белгороде.
30 октября мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что местные жители обнаружили на одной из помоек города множество цинковых гробов, которые были выброшены на свалку вместе с цветами, венками и православными иконами.
По словам Иванова, в течение нескольких дней полицейские разыскивают сотрудников ритуального агентства, которые позволили себе утилизовать цинковые гробы подобным образом.
Антон Иванов уверяет, что встретится с виновными лично, после чего суд в Белгороде справедливо определит подходящую для них меру пресечения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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