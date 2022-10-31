Ростральные колонны в Петербурге появились в начале девятнадцатого века, и сегодня продолжают поражать своим величием

Ростральные колонны входят в число ярчайших достопримечательностей северной столицы, но их история известна далеко не всем.

Каждый, кто хоть раз бывал в Санкт-Петербурге на Стрелке Васильевского острова, не мог не заметить колоритные Ростральные колонны. Но, восхитившись их впечатляющим внешним видом, далеко не все туристы узнают, когда, как и с какой целью они были построены. Поэтому сегодня мы восполним этот пробел, и расскажем их удивительную историю.

Ростральные колонны появились в Петербурге в первом десятилетии девятнадцатого века усилиями и стараниями архитектора французского происхождения Жана Франсуа Тома-де-Томона. Он принадлежал к французской аристократии, и с самого детства поражал своим художественным талантом.

Повзрослев, Жан Франсуа стал сначала учиться архитекторскому делу во Франции, а потом замахнулся на обучение в Академии в Риме. В надежде выиграть право обучения там, он участвует в различных конкурсах, но проигрывает все, и принимает решение поехать учиться за свой счет.

Остается неясным, обучался ли Тома-де-Томон в этой Академии или приврал, ведь, документальных свидетельств о том, что он ее выпускник не сохранилось. А потом грянула Французская революция, и возвращаться домой аристократу стало небезопасно. Наслышанный о городе Петра, где создаются и воплощаются самые амбициозные архитектурные проекты, Жан Франсуа решает отправиться в Россию.

Сначала он был разочарован, увидев вместо грандиозного строительства заболоченный берег с недостроенной биржей архитектора Кваренги. Но потом дела у него пошли на лад. Он поступил на городскую службу, и ему поручают проектирование причала к бирже. Сегодня это место известно как Стрелка Васильевского острова. А потом он обходит Кваренги, и получает добро на его часть проекта.

Именно он украсил причал Ростральными колоннами, а колонны в свою очередь снабдил фигурами, символизирующими божества предпринимательства и моря. Изначально Ростральные колонны выполняли функцию маяков, и их постоянно зажигали, используя огромное количество конопляного масла.

В советское время экскурсоводы водили экскурсии для желающих внутрь ростральных колонн. Тогда можно было подняться на самый верх и обозревать величественный город на Неве свысока. Но потом доступ внутрь Ростральных колонн запретили.

Впрочем, это не остановило некоего бездомного, но предприимчивого гражданина, который в 2011-м годы каким-то чудом добыл ключ от входа в колонну, и за пятьдесят рублей предлагал каждому желающему сходить туда на экскурсию. Понятное дело, что поток туристов образовался солидный, и новоиспеченный экскурсовод сумел неплохо подзаработать. Может быть, даже и перестал быть бездомным!