Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине

Известный украинский хакер с псевдонимом Джокер, который переехал в Донецкую народную республику (ДНР) с территории Украины, сообщил, что программу Delta делали по стандартам НАТО.

Более того, хакер утверждает, что программа создавалась не только на территории основного заказчика — Вашингтона, но и благодаря поддержки украинских властей. То есть, создатели Delta вполне возможно находятся на территории Украины.

Джокер считает, что программу делали американские и украинские специалисты, которые брали за основу требования безопасности и стандартны Североатлантического альянса НАТО.

Примечательно, что кроме интерактивной карты создатели Delta использовали два сквозных оупенсорса. Первый — это «элемент», второй NextCloud («следующее облако»), которое обеспечивало безопасность (передавало данные из одного хранилища в другое).

При этом, несмотря на ценность программы и данных в ней, она использовала «обычную Google-аутентификацию». Все пути после взлома указывают на военную сеть Damba.org.ua.