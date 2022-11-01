Трем морякам удалось спастись из затонувшей после взрыва подводной лодки во время Второй Мировой войны

Спасение человека после того, как подводная лодка затонула, особенно после взрыва можно назвать чудом, но в нашей истории это было тройное чудо.

Эта история получила широкую огласку только после окончания Второй Мировой войны, благодаря родственникам погибшего моряка. В противном случае этот героический поступок советских подводников в водах Балтики мог бы потеряться в истории.

Подводная лодка С-11 заступила на боевое дежурство в первый, и, как оказалось потом, в последний раз. В течение двух недель экипажу удалось выполнить боевую задачу, и затопить вражеский транспорт. А теперь лодка возвращалась без сопровождения в надводной позиции.

Но второго августа 1941 года немецкая субмарина выпустила по С-11 снаряд, произошел взрыв, и советское судно ушло под воду. Немцы были уверены, что погиб весь экипаж лодки, но, как оказалось, этот вывод был преждевременным.

В седьмом отсеке оставались четыре живых человека, и это при том, что лодка упала на глубину одиннадцати метров. Единственным выходом было спасаться через торпедный отсек. Моряки провели более пяти часов в условиях дефицита воздуха, который все больше насыщался токсичными газами.

К этому моменту они уже находились по грудь в воде. Чтобы не погибнуть от переохлаждения, им пришлось натереться солидолом. У каждого из них, к счастью, был баллон с кислородом и маска. Один из моряков, Василий Мареев не смог выбраться из отсека, поскольку находился в состоянии помутненного сознания.

Один из спасшихся тащил буй с тросом, но подъем был небыстрым ввиду разницы в давлении. Николаю Никишину, который все же выбрался на поверхность, пришлось плыть более семи с половиной часов до берега, где его встретила колючая проволока. И только чудом его обнаружил и спас береговой патруль. Двух других моряков В. В. Зиновьева и А. В. Мазнина вытащило спасательное судно.

Чудом спасшимся героям довелось встретиться после войны в 1961-м году. Никишин позднее погиб, когда заступился за женщину, на которую напали хулиганы уже в мирное время. Мазнин дожил до 1970-го года, и в обычной жизни работал машинистом в Домодедово. Именно его дневники помогли воспроизвести события августа 1941-го года.

Подводную лодку С-11 удалось поднять со дна в 1956-м году. Останки погибших сорока шести моряков были торжественно захоронены в братской могиле. Но история спасения этих троих будоражит умы людей и сегодня. Это какой силы должна быть нервная система и психика людей, чтобы суметь собраться в столь экстремальной ситуации, и действовать максимально эффективно во имя того, чтобы выжить!