В ЛНР пресекли вылазки ВСУ в направлении Кременной

Представитель Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник рассказал в своем Telegram-канале о пресечении вылазок ВСУ в районе Кременной.

Он сообщил, что украинские военные перемещались на Сватовском и Кременском направлениях.

По его словам, эти перемещения выявила разведка, после чего по ВСУ были нанесены артиллерийские удары.

Мирошник также рассказал, что вылазки зафиксированы также в районе Белогоровки, но их также удалось пресечь.