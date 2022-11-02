В ЛНР пресекли вылазки ВСУ в направлении Кременной
2022-11-02 01:06
Представитель Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник рассказал в своем Telegram-канале о пресечении вылазок ВСУ в районе Кременной.
Он сообщил, что украинские военные перемещались на Сватовском и Кременском направлениях.
По его словам, эти перемещения выявила разведка, после чего по ВСУ были нанесены артиллерийские удары.
Мирошник также рассказал, что вылазки зафиксированы также в районе Белогоровки, но их также удалось пресечь.
Опубликовано: Светлана Репина
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