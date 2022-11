Знаменитости уходят из Twitter после того, как его купил Илон Маск

После покупки соцсети Twitter Илоном Маском многие знаменитости заявили о желании уйти оттуда и удалили свои аккаунты.

Певица Тони Брэкстон заявила, что для нее неприемлем язык ненависти под завесой свободы слова, и она собирается держаться подальше от Twitter.

Актриса Теа Леони сообщила, что уходит из Twitter 29 октября, а после этого удалила все сообщения.

Были и другие. Звезда Билла и Теда Алекс Винтер, исполнительный продюсер This Is Us Кен Олин и шоураннер Billions Брайан Коппельман ясно дали понять, что покидают Twitterverse. Звезда Диснея Джош Гад говорит, что рассматривает возможность ухода.