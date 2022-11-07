Минобороны РФ: на Херсонском и Краснолиманском направлениях отражены все попытки атаки ВСУ
Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российская армия отразила все попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском и Краснолиманском направлениях.
На Херсонском направлении отражены атаки украинской батальонно-тактической группы. В районе населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка работала российская артиллерия.
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении более 110 украинских военнослужащих, 11 бронемашин и 13 автомобилей ВСУ на Херсонском направлении. На Краснолиманском направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении ВСУ использовал для попытки наступления две тактические группы. В ходе боев были уничтожены три танка ВСУ и два БМП и пять бронированных автомобилей.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что украинские военные предприняли безуспешные попытки атаковать российские позиции на Купянском направлении.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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