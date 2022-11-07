Кирилл Стремоусов: Херсон покинул последний теплоход
2022-11-07 17:15
Замглавы Херсонщины господин Стремоусов сообщил, что 7 ноября из Херсона отплыл последний теплоход, который был способен эвакуировать желающих.
Теперь, желающие перебраться из Херсона на территорию, которая еще под контролем российских войск должны сделать это самостоятельно.
Эвакуация беженцев осуществлялась в Голую Пристань и Алешки, после чего их переправляют автобусами в Крым, затем развозят по России.
Кроме прервавшейся эвакуации, в своем аккаунте Телеграм Стремоусов отметил, что к Херсону стягиваются бронетехника и пехота Вооруженных сил Украины.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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