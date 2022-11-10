Макрон заявил, что Франция вступает в активную фазу информационной войны

Франция решила играть более активную роль в информационной войне, повысив влияние до уровня «стратегического приоритета», заявил президент республики Эммануэль Макрон в своем выступлении в Тулоне.

«Мы не будем терпеливыми наблюдателями, наблюдая за распространением ложной информации или нарративов, враждебных Франции», - заявил президент Франции в Тулоне, представляя приоритеты стратегии обороны Франции.

В последние годы Париж регулярно заявлял, что стал объектом дезинформационных кампаний и манипулирования мнениями через социальные сети, организованных иностранными державами, такими как Россия или Турция.