Макрон заявил, что Франция вступает в активную фазу информационной войны
2022-11-10 09:18
Франция решила играть более активную роль в информационной войне, повысив влияние до уровня «стратегического приоритета», заявил президент республики Эммануэль Макрон в своем выступлении в Тулоне.
«Мы не будем терпеливыми наблюдателями, наблюдая за распространением ложной информации или нарративов, враждебных Франции», - заявил президент Франции в Тулоне, представляя приоритеты стратегии обороны Франции.
В последние годы Париж регулярно заявлял, что стал объектом дезинформационных кампаний и манипулирования мнениями через социальные сети, организованных иностранными державами, такими как Россия или Турция.
Опубликовано: Тарас Медведев
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