Для людей с комплексом жертвы насилие становится нормальным и необходимым: почему так происходит

Люди, склонные быть жертвами в отношениях сами притягивают и провоцируют партнеров на проявление агрессии, таков их психологический склад.

Что такое аддиктивное поведение применительно к комплексу жертвы, и в каких формах оно может выражаться? Какие виды насилия существуют и чем отличаются друг от друга по психологическому воздействию на жертву? Как психологу построить свою работу таким образом, чтобы она имела наилучшие результаты для виктимных клиентов? Чем принципиально отличается групповая терапия, психологические тренинги от индивидуального консультирования?

И какие критерии эффективности проделанной работы существуют? Почему жертвам насилия необходимо в какой-то момент преодолеть страх и выйти наружу? Это лишь немногие из вопросов, на которые нужно ответить, чтобы начать путь к исцелению.

Причем отвечать нужно на них, как оказывающему психологическую помощь жертвам насилия специалисту, так и самому пострадавшему человеку. Ведь, без четкого понимания мотивов своего виктимного поведения, изменить жизнь и исцелиться будет непросто.

Обозначение виктимология произошло от двух древнейших языков: греческого и латыни, которые некогда были языками всех наук. Итак, victima в дословном переводе с латыни означает, собственно, жертва, а logos греческое наука. В тандеме эти понятия слагаются в науку о жертве.

Как правило, жертвами насилия становятся далеко не все люди. Конечно, никогда нельзя знать наверняка, но подмечено, что есть определенный тип людей особого психологического склада, который как бы притягивает невидимым магнитом противоположную сторону, то есть насильника в широком смысле этого слова. Это так называемый феномен жертвы и объясняется он, прежде всего, не какими-нибудь внешними причинами, а глубинным отношением самой жертвы к акту насилия.

Если говорить в общих чертах, то у обычного не виктимного человека присутствует здоровая реакция на проявления агрессии и насилия: это защита и возмездие.

При этом пострадавший четко разграничивает свою роль и роль того, кто совершает насилие, и редко испытывает чувство вины, когда справедливость восторжествовала. Наоборот, это служит компенсацией за причиненный ущерб, и вызывает излечивающее чувство удовлетворения.

Что же касается личностей, имеющих комплекс жертвы, то здесь все акценты несколько смещены в другую сторону. Виктимность можно провести параллелью с другим явлением, которое называется мазохизм. В этом случае насилие одновременно и боль, и психологически обусловленная необходимость не только для «насильника», но и в не меньшей, а может и большей степени для жертвы.