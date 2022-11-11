Народная милиция ДНР освободила посёлок Майорск под Горловкой
2022-11-11 21:24
Служащие Народной милиции ДНР освободили территорию посёлка Майорск на северо-западе Горловки ДНР.
В пятницу ночью, 11 ноября 2022 года, Telegram-канал WarGonzo, со ссылкой на свои источники, заявил о том, что 3-я гвардейская бригада Народной милиции ДНР полностью освободила посёлок Майорск под Горловкой от бойцов ВСУ, бои за который шли с сентября текущего года.
Отмечается, что взятие под контроль российской стороны Майорска позволяет развить наступление ВС РФ на город Дзержинск, а также восстановить водоснабжение канала «Северский Донец – Донбасс» для жителей Горловки и Донецка.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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