Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров доставлен в больницу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров доставлен в больницу после прибытия на саммит G20 на Бали.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров доставлен в больницу после прибытия на саммит G20 на Бали, об этом сообщили в понедельник днем местные журналисты со ссылкой на чиновников Индонезии.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Бали, где пройдет саммит "Большой двадцатки" 15-16 ноября.

Однако Мария Захарова опровергает эту информацию.