Минобороны РФ: российские военные освободили Павловку в ДНР
2022-11-14 14:35
В Минобороны РФ сообщили об освобождении российскими военными села Павловка в ДНР.
В понедельник, 14 ноября 2022 года, пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила о том, что служащие Вооружённых сил РФ в ходе упорных боёв полностью освободили село Павловка в ДНР.
Взятие служащими ВС РФ стратегически важного населенного пункта на «Угледарском выступе» значительно облегчило дальнейшее наступление российской армии на Донбассе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Минобороны РФ: российские военные освободили Павловку в ДНР
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