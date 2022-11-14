Минобороны РФ: российские военные освободили Павловку в ДНР

В Минобороны РФ сообщили об освобождении российскими военными села Павловка в ДНР.

В понедельник, 14 ноября 2022 года, пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила о том, что служащие Вооружённых сил РФ в ходе упорных боёв полностью освободили село Павловка в ДНР.

Взятие служащими ВС РФ стратегически важного населенного пункта на «Угледарском выступе» значительно облегчило дальнейшее наступление российской армии на Донбассе.