Шольц: РФ виновата в падении ракеты в Польше вне зависимости от её принадлежности

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что Россия является ответственной за падение ракеты на территории Польши.

16 ноября немецкий канцлер Олаф Шольц публично заявил, что вне зависимости от того, кому принадлежит упавшая в польских землях ракета, Берлин считает Россию виновной в данном инциденте, поскольку именно Москва является инициатором военного конфликта на территории Украины.

Также Шольц выступил с предложением об отправке немецких истребителей в Польшу для патрулирования её воздушного пространства и защиты от новых ракетных угроз.