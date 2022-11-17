Пасечник: ВСУ контролируют лишь 1% территории ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что под контролем киевского режима находиться лишь 1% Луганщины.

17 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, сообщило о том, что под контролем Украины находится лишь 1% территории ЛНР.

Пасечник уточнил, что на данный момент ВСУ контролируют «совсем небольшое село» Белогоровка, а также «два очень маленьких населенных пункта», что суммарно составляет «мизерную часть» от общей площади территории Лушанщины.