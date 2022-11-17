Пасечник: ВСУ контролируют лишь 1% территории ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что под контролем киевского режима находиться лишь 1% Луганщины.
17 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, сообщило о том, что под контролем Украины находится лишь 1% территории ЛНР.
Пасечник уточнил, что на данный момент ВСУ контролируют «совсем небольшое село» Белогоровка, а также «два очень маленьких населенных пункта», что суммарно составляет «мизерную часть» от общей площади территории Лушанщины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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