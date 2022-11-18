Священник УПЦ МП на проповеди назвал конфликт на Украине «ссорой»
Священник УПЦ МП на проповеди назвал конфликт на Украине «ссорой» и призвал людей «перестать ссориться».
18 ноября ряд украинских СМИ сообщили, что на видео опубликованном в соцсетях депутатом Сарненского городского совета Валерием Куликовым священник УПЦ МП на проповеди назвал конфликт на Украине "ссорой" и призвал людей "перестать ссориться".
На видео священнослужитель обвинил СБУ в "смертных грехах" за то, что спецслужба сделали одному из священников, о чем речь конкретно не уточняется.
Ранее сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело после того, как в храме Киево-Печерской лавры исполнили песню "Звон плывёт, плывёт над Россией".
Опубликовано: Елена Калиновская
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