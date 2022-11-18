В ЛНР рассказали, кто расстрелял российских военнопленных

APS
2022-11-18 22:40

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что знает имена людей, расстрелявших российских военнопленных в Макеевке.

Он сказал, что расстрел – дело рук 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

По словам Марочко, теперь эта бригада является целью номер один.

По факту массового расстрела украинскими военными российских военнопленных СК России возбудил уголовное дело.

Опубликовано: Светлана Репина