Минобороны России: ВСУ предприняли попытку наступления в ДНР

Министерство обороны России сообщило о попытки подразделений ВСУ прорваться на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Подразделения ВСУ предприняли попытку наступления в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

На Купянском и Краснолиманском направлении наступали на позиции российских войск наступали ротные такические групы "усиленные наемниками", уточнили в оборонном ведомстве.

На всех направлениях атаки были отбиты. Российская армия провела контрнаступление, в результате которого ВСУ потеряли более 120 военнослужащих убитыми.