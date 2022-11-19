Минобороны России: ВСУ предприняли попытку наступления в ДНР
2022-11-19 16:02
Министерство обороны России сообщило о попытки подразделений ВСУ прорваться на Купянском и Краснолиманском направлениях.
Подразделения ВСУ предприняли попытку наступления в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.
На Купянском и Краснолиманском направлении наступали на позиции российских войск наступали ротные такические групы "усиленные наемниками", уточнили в оборонном ведомстве.
На всех направлениях атаки были отбиты. Российская армия провела контрнаступление, в результате которого ВСУ потеряли более 120 военнослужащих убитыми.
Опубликовано: Максим Алексеев
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