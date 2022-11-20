Франция выведет свой контингент из Буркина-Фасо
2022-11-20 09:49
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню не исключил ухода французского спецназа, базирующегося в Буркина-Фасо, где в пятницу прошли демонстрации против французского присутствия.
«Очевидно, что пересмотр нашей общей стратегии в Африке ставит под сомнение все компоненты нашего присутствия, включая силы специального назначения», — заявил Себастьен Лекорню в интервью Journal du Dimanche.
«Sabre (контингент французских сил специального назначения, базирующийся в районе Уагадугу, — прим. ред.) в последние годы играл ключевую роль в борьбе с терроризмом в Сахеле», — подчеркнул министр.
Франция, которая до сих пор дислоцирует около 3000 солдат в Сахеле, отвела шесть месяцев на завершение своей новой стратегии в Африке.
Опубликовано: Тарас Медведев
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