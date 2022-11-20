В шасси самолета компании «Люфтганза», следовавшего из Ирана, нашли мертвое тело
Накануне немецкое издание Бильд сообщило о том, что в шасси самолета компании «Люфтганза», прибывшего из Ирана, было найдено тело человека.
Человеческое тело было случайно найдено в шасси пассажирского самолета немецкой авиакомпании Люфтганза после прибытия его из Ирана.
После приземления лайнер был доставлен в ангар для прохождения технического обслуживания, где и была совершена зловещая находка. Полиция Германии, равно как и представители авиакомпании пока отказываются от публичных комментариев произошедшего.
Напомним, что это не первый подобный случай, но в предыдущем все закончилось более благополучно. Двадцатишестилетнему нелегальному мигранту из Гватемалы удалось добраться до Майами в шасси самолета живым. Нелегал был задержан американскими пограничниками.
Опубликовано: Эльза Ли
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В шасси самолета компании «Люфтганза», следовавшего из Ирана, нашли мертвое тело
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