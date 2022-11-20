Кубраков: МВД Беларуси усилило защиту страны на границе с Украиной

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков сообщил об усилении присутствия белорусских правоохранителей на границе с Украиной.

20 ноября глава Министерства внутренних дел Республики Беларусь Иван Кубраков в официальном пресс-релизе сообщил о том, что белорусские правоохранители совместно с пограничниками усилили защиту на границе с Украиной, где участились случаи провокаций со стороны киевского режима.

Кубраков также отметил, что любые попытки совершения террористических актов на территории Беларуси будут оперативно пресечены, «эти преступники будут уничтожены».