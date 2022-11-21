Вучич подтвердил, что Сербия не станет вводить санкции против России, и назвал это решение продуманным

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что решение не вводит против России санкции является продуманным и принято в интересах сербского народа и государства.

В интервью телевизионному каналу Prva сербский лидер заявил, что его страна не станет поддерживать санкционную политику против тех стран, которые поддерживали Сербию в вопросах сохранения ее целостности и государственности.

Это продуманное решение, наша политика: подчеркнул Вучич. При этом он заявил, что Сербия осуждает агрессию в отношении суверенного государства, согласно нормам международного права, и готова оказывать всестороннюю гуманитарную поддержку украинскому народу.