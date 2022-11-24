Роза Сябитова призналась, что Майя Плисецкая пример женщины в возрасте

Телеведущая отметила, что великая балерина не боялась выходить в свет без косметики, грация для нее значила больше, чем появление морщин.

Ведущая «Давай поженимся!» заявила, что балерина Майя Плисецкая для нее пример того, как «достойно стариться», сообщает Рамблер.

По словам Сябитовой, хотя Плисецкая уделяла много внимания внешнему виду, она не боялась выхода в свет без макияжа.

«Это не только не подмочило репутацию Майи Плисецкой, наоборот: возвысило ее в глазах общественности. Для нее грация и стройность значили намного больше, нежели появление морщин», — подчеркнула сваха.

Сябитова отметила, что есть женщины в возрасте, которые излишне «увлекаются фильтрами-молодости», и меняются до неузнаваемости. Телеведущая назвала это «театром абсурда».

Ранее Сябитова заявила, что она «удивлена» нежеланию блогерши Регины Тодоренко не идти в декрет после рождения сына.