Газовый кризис в Евросоюзе продлится не менее чем до 2025 года

По прогнозам аналитиков, кризис, вызванный отказом ЕС от российского газа в связи с санкциями, продлится минимум до 2025 года.

Европейцы всерьез обеспокоены, как будут зимовать с учетом перебоев поставок российского газа. Несмотря на уверения руководства стран Евросоюза, что им удалось обеспечить страны необходимым запасом топлива на весь отопительный сезон 2022 года, уже ясно, что этого недостаточно для преодоления кризиса.

Сегодня не существует альтернативы, которая могла бы в полной мере заменить Европе российский газ, уверены эксперты, а граждане ЕС усиленно запасаются теплой одеждой, радиаторами, и теплоизоляционными материалами для своих домов, в надежде ослабить финансовую нагрузку на свои бюджеты в связи с огромными счетами за отопление.

Несмотря на прямые запреты, многие страны Европы продолжают покупать российский газ через страны-посредники, например, через Азербайджан, и доставлять его по морю.