Совет ООН по правам человека санкционировал расследование репрессий в Иране

В четверг (24 ноября) Совет ООН по правам человека начал международное расследование подавления протестов в Иране, чтобы собрать доказательства для возможного судебного преследования виновных.

Резолюция, представленная Германией и Исландией, была принята 25 голосами против 6 при 16 воздержавшихся на экстренном заседании Совета по правам человека в Женеве.

Китай внес предложение убрать ключевой абзац из резолюции СПЧ ООН и посоветовал коллегам в Комитете разобраться с ситуацией, прежде чем принимать решение о расследовании.