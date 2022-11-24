Совет ООН по правам человека санкционировал расследование репрессий в Иране
2022-11-24 19:33
В четверг (24 ноября) Совет ООН по правам человека начал международное расследование подавления протестов в Иране, чтобы собрать доказательства для возможного судебного преследования виновных.
Резолюция, представленная Германией и Исландией, была принята 25 голосами против 6 при 16 воздержавшихся на экстренном заседании Совета по правам человека в Женеве.
Китай внес предложение убрать ключевой абзац из резолюции СПЧ ООН и посоветовал коллегам в Комитете разобраться с ситуацией, прежде чем принимать решение о расследовании.
Опубликовано: Тарас Медведев
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