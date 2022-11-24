Россия хочет открыть культурный фронт в Беларуси

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Бурляев заявил, что в Беларуси необходимо открыть культурный фронт.

Он заявил, что два государства намерены добиться более плотного духовного единения.

По мнению Бурляева, в Беларуси назрела необходимость создания культурного фронта, и Россия готова в этом помочь.

Он также сказал, что Союзное государство России и Беларуси – это модель нового разумного общества в неразумном мире.