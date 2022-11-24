Россия хочет открыть культурный фронт в Беларуси
2022-11-24 19:46
Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Бурляев заявил, что в Беларуси необходимо открыть культурный фронт.
Он заявил, что два государства намерены добиться более плотного духовного единения.
По мнению Бурляева, в Беларуси назрела необходимость создания культурного фронта, и Россия готова в этом помочь.
Он также сказал, что Союзное государство России и Беларуси – это модель нового разумного общества в неразумном мире.
Опубликовано: Светлана Репина
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