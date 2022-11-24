Мобильный оператор Veon продаст российский бизнес за $2,2 млрд

Зарегистрированный в Амстердаме оператор мобильной связи Veon заявил в четверг, что продаст свой российский бизнес «Вымпелком» совету директоров во главе с генеральным директором Александром Торбаховым за 2,2 миллиарда долларов.

Veon, которая ожидает, что сделка будет завершена к 1 июня, присоединяется к растущему списку западных компаний, которые продали активы в России после 24 февраля.

Хотя Veon продает акции со скидкой, эта сделка представляет собой относительно редкий пример перехода денег из рук в руки между сторонами, поскольку компании стремятся уйти из России.

Ранее японский Nissan понес убытки в размере 687 миллионов долларов, передав свой бизнес в России государственной компании за один евро, что отражает более ранний шаг Renault (RENA.PA) , который продал свой контрольный пакет акций российского АвтоВАЗа за один рубль. Многие компании не раскрывают цену своих продаж.