Министр финансов Украины заявил, что затраты на реконструкцию страны растут
2022-11-24 20:08
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что требуется больше западной помощи, чтобы помочь стране покрыть растущие расходы на реконструкцию после эскалации российских ракетных атак на этой неделе.
Внезапные российские удары в последние дни вызвали крупнейшее на сегодняшний день отключение электроэнергии в Киеве за всю девятимесячную войну и впервые за 40 лет остановили все украинские атомные электростанции.
В августе Всемирный банк подсчитал, что на ремонт физической инфраструктуры Украины потребуется 105 миллиардов долларов, но Марченко сообщил агентству Рейтер, что сейчас эта цифра увеличивается.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Министр финансов Украины заявил, что затраты на реконструкцию страны растут
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