Министр финансов Украины заявил, что затраты на реконструкцию страны растут

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что требуется больше западной помощи, чтобы помочь стране покрыть растущие расходы на реконструкцию после эскалации российских ракетных атак на этой неделе.

Внезапные российские удары в последние дни вызвали крупнейшее на сегодняшний день отключение электроэнергии в Киеве за всю девятимесячную войну и впервые за 40 лет остановили все украинские атомные электростанции.

В августе Всемирный банк подсчитал, что на ремонт физической инфраструктуры Украины потребуется 105 миллиардов долларов, но Марченко сообщил агентству Рейтер, что сейчас эта цифра увеличивается.