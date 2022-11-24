Евросоюз разрешил Венгрии игнорировать потолок цен на российскую нефть

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз разрешил его стране не вводить ценовые ограничения на российскую нефть.

Он отметил, что ценовой потолок не будет действовать на нефть, поставляемую по трубопроводам.

Сийярто отметил, что ограничения цен не повлияют на Венгрию. Он также отметил, что намерен добиться от Евросоюза скидки на газ из РФ.

Ранее дипломат утверждал, что министры энергетики государств ЕС не согласовали ограничения цен на российский газ.