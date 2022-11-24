ФИФА и власти Катара разрешили использовать на чемпионате мира радужную атрибутику

На чемпионате мира по футболу в Катаре произошло еще одно изменение, касающееся капитанских повязок. По информации Мигеля Делани из The Independent, на турнире разрешена атрибутика радужного цвета.

Во время чемпионата мира по футболу в Катаре мы уже стали свидетелями некоторых решений ФИФА. Одно из них — запретить элементы радужных цветов.

По информации Мигеля Делани из издания The Independent, в этом отношении произошло еще одно изменение. Обращения футбольных федераций, направленные в ФИФА в последние дни, должны были принести ожидаемый эффект.

Из информация, предоставленной журналистом, следует, что со второго тура группового этапа турнира в Катаре разрешены элементы радужных цветов и службы не будут вмешиваться.

Раньше ситуация была такова, что флаги или капитанские повязки просто конфисковывались правоохранительными органами. Теперь можно ходить на стадионы с флагами, поддерживающими меньшинство ЛГБТ.