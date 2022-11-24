Еврокомиссия предложила странам ЕС направлять на Украину электрогенераторы и трансформаторы

После встречи министров энергетики стран Евросоюза еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что странам ЕС следует поставлять на Украину электрогенераторы и высоковольтные трансформаторы.

Она пообещала, что Еврокомиссия поможет организовать доставку такого оборудования в конкретные украинские регионы.

По словам Симсон, такая помощь нужна стране для восстановления энергетики.

О критическом состоянии энергетической инфраструктуры Украины во время встречи рассказал в онлайн-выступлении министр энергетики страны Герман Галущенко.