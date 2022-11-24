Еврокомиссия предложила странам ЕС направлять на Украину электрогенераторы и трансформаторы
2022-11-24 21:39
После встречи министров энергетики стран Евросоюза еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что странам ЕС следует поставлять на Украину электрогенераторы и высоковольтные трансформаторы.
Она пообещала, что Еврокомиссия поможет организовать доставку такого оборудования в конкретные украинские регионы.
По словам Симсон, такая помощь нужна стране для восстановления энергетики.
О критическом состоянии энергетической инфраструктуры Украины во время встречи рассказал в онлайн-выступлении министр энергетики страны Герман Галущенко.
Опубликовано: Светлана Репина
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